Miłosne historie Magdy Gessler: pierwszy mąż zmarł w jej ramionach, drugi zostawił dla niej żonę. Adamczyk jej unika: "Byłam na czarnej liście"

Pierwszy mąż Magdy Gessler zmarł w jej ramionach. Tak wspomina jego odejście

Z pierwszym mężem, Volkhartem Müllerem , Magda wzięła ślub cywilny w maju 1982 roku. Para poznała się 3 lata wcześniej, a wszystko zaczęło się od tego, że restauratorka pilnie potrzebowała samochodu, aby dojechać na własną wystawę. Volkhart był wówczas znajomym jej ojca oraz korespondentem "Der Spiegel" i to on przyszedł jej z pomocą. Gessler miała wtedy narzeczonego, który przegrał z charyzmą jej nowego przyjaciela. Ale po kolei...

Podczas podróży auto Volkharta uległo uszkodzeniu, a Magda zaprosiła go w ramach rekompensaty na kolację, na co przystał zresztą jej chłopak. Połączyła ich wówczas fascynacja i wspólne pasje. Jednak los zweryfikował kiełkujące uczucie dopiero nieco później, bo Gessler krążyła między Polską a Hiszpanią, a jej sytuacja osobista była dość skomplikowana.

W nocy tego dnia dostałam informację, że z Volkhartem jest bardzo źle. Popędziłam do szpitala jak szalona, niestety pojawiłam się za późno. Mój mąż bez mojej wiedzy i zgody został wprowadzony w śpiączkę farmakologiczną. Potem się dowiedziałam, że zadecydowała o tym jego siostra. Wyrządziła mi w ten sposób okrutną krzywdę. Nie miałam okazji porozmawiać z mężem, nie mogłam zobaczyć po raz ostatni jego uśmiechu, nie mogłam poczuć jego uścisku . Ktoś pozbawił mnie tego jedynego ukojenia, jakiego może zaznać człowiek, któremu umiera najbliższa osoba na świecie. Nie pożegnałam się z Volkhartem, nie powiedziała mu po raz ostatni, jak bardzo go kocham - wspominała w książce.

Byłam z nim do końca. Zmarł w moich ramionach. Wszystko, co potem się działo i dzieje obecnie w moim życiu, jest wynikiem tej straty . Całe życie uciekałam od tej tragedii, żyłam swoją pasją, rozwijałam się. Straciłam wspaniałego, dobrego człowieka. Wiedziałam, że to już się więcej w życiu nie wydarzy. Taka miłość, takie dobro, taka wzajemna troska .

Drugi mąż Magdy Gessler zostawił dla niej żonę. Ich związek nagle się rozpadł

Druga wielka miłość w życiu Magdy przyszła zupełnie przypadkiem, gdy jako mama 5-letniego syna wpadła z wizytą do restauracji Gesslerów. Była umówiona z Adamem, jednak ten nie przyszedł na spotkanie i na jego miejsce wskoczył Piotr, który szybko stał się jej nową fascynacją. Na drodze do szczęścia stało im jednak kilka spraw, z którymi musieli się zmierzyć jako para.

Piotr Gessler miał wówczas żonę, Martę , którą musiał poinformować o swoim romansie. Dla dobra jego kiełkującej relacji z Magdą, restaurator postanowił rozstać się z małżonką, co jego rodzina przyjęła ponoć z oburzeniem. Ojciec Piotra miał odmawiać przyjęcia przyszłej celebrytki do rodziny, a jednym z powodów miały być lewicowe poglądy jej brata, Piotra Ikonowicza . Zakochani postawili jednak na swoim, a w 1989 roku na świat przyszła ich córka, Lara .

Po latach eksmałżonkowie wypracowali koleżeńskie relacje, które utrzymywali aż do śmierci mężczyzny w 2021 roku. Pożegnała go wtedy nie tylko Magda, lecz przede wszystkim Lara Gessler , która była z nim w bliskich relacjach. Jak podkreślała, był dla niej nie tylko ojcem, ale przede wszystkim najlepszym przyjacielem.

Dziś Gessler jest szczęśliwą żoną. W jej życiu ważny epizod zagrał też... Piotr Adamczyk

Dziś Magda Gessler wiedzie szczęśliwe życie u boku Waldemara Kozerawskiego . Kilka miesięcy temu media informowały, że para jest już po ślubie, co skłoniło restauratorkę do pewnego wyznania. Jak wtedy przekazała, ich ślub ekumeniczny miał miejsce w czerwcu 2004 roku, czyli już prawie 20 lat temu. W ten sposób zdementowała, jakoby dopiero niedawno ślubowali sobie miłość.

W życiu uczuciowym Magdy gościło jednak w międzyczasie jeszcze kilku panów. Jednym z nich był Mariusz Diakowski, z którym w 2001 roku otworzyła restaurację Zielnik. Ich romans był intensywny, ale związek nie przetrwał próby czasu. Inny fakt, o którym mówi się od lat, to romantyczna relacja Gessler z Piotrem Adamczykiem. Aktor niechętnie wraca wspomnieniami do tego okresu, co nie do końca rozumie jego ekspartnerka.