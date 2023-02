Lara Gessler taktownie opisuje stosunek Magdy Gessler do jej pierwszego męża: "Myślę, że GO NIE SZANOWAŁA DO KOŃCA"

Apollo 9 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

Przecież gdy Lara krecila z Pawłem, to za ich plecami zawsze stał Szelong. Oni się kumplowali, przyjaźnili, to nie tak, że obcy facet wskoczył na miejsce tego jej 1 męża. Można śmiało pomyśleć, że ona zdradzała swojego przyszłego męża z tym Szelongiem. Tam się nie kleilo na długo przed tym ślubem. Do tego wszystkiego mamusia, rozkczyczana kucharka, ciągle suszyła głowę Larze , że jak to tak pokazywać się z byle kelnerem. A to był dobry chłopak, no ale sugestie matki i wieczne kręcenie przez nią , dziury w brzuchu Lary, doprowadziło do rozwodu. Wg matki zdecydowanie lepsza partia był Szelong. Trudno, że miał Jabłczyńska. No cóż.. wielu ludzi ulega kaprysom, że jeśli czegoś chcą, to muszą to mieć za wszelką cenę.