Miłosz Kłeczek regularnie wdaje się w pyskówki z politykami. Kontrowersyjny dziennikarz TVP Info miał dorobić się FORTUNY

Ono 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Mówiąc na tego chłopczyka dziennikarz ublizacie prawdziwym dziennikarzom, on ma tyle wspólnego z dziennikarstwem co ja z baletem. Jego programy były tak żałosne ,sposób prowadzenia dziecinny że powinny zniknąć ...moja rodzina jak go widziała w tv to się śmiali z niego...Kleczek na ekranie a u nas śmiech🤣