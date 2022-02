TYLKO NA PUDELKU: Na czym dorobił się ulubieniec Jacka Kurskiego? Prześwietlamy majątek Miłosza Kłeczka

Choć ostatnio mówi się głównie o kulturze (lub jej braku) w prowadzeniu dyskusji przez Miłosza Kłeczka, to wcześniej dużo częściej mówiło się o nim w kontekście majątku. Pojawiły się bowiem medialne doniesienia, jakoby zarabiał 70 tysięcy złotych miesięcznie na samej współpracy z TVP. To samo zarzucił mu zresztą Adam Szłapka, jednak dziennikarz nie odniósł się wprost do tego stwierdzenia.