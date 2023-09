Mini Majk ZBULWERSOWANY zachowaniem swoich "fanów" na pogrzebie: "Nie macie WYCZUCIA!" (WIDEO)

Mini Majk był ostatnio na pogrzebie , gdzie spotkała go nieprzyjemna sytuacja. W trakcie ceremonii do youtubera zaczęły podchodzić dzieci, które natarczywie prosiły go o wspólne zdjęcie . Majk był zbulwersowany zaistniałą sytuacją i postanowił wygłosić apel.

Mini Majk oburzony zachowaniem fanów na pogrzebie. Namawiali go na zdjęcie

Byłem na pogrzebie i spotkała mnie bardzo niemiła sytuacja. Musicie zrozumieć, że podczas takiej ceremonii jak pogrzeb nie wypada wchodzić za mną na cmentarz. Jeśli nie jesteście z rodziny tej osoby, nie nagrywajcie bezczelnie ceremonii i nie podchodźcie do mnie, prosząc o zdjęcie. Czy wy macie równo pod sufitem? Nie macie wyczucia, że takich rzeczy się nie robi? Proszę was, rodzice, jeśli to oglądacie, wytłumaczcie swoim dzieciom, że takich rzeczy się nie powinno robić. To nie ja mam ich uczyć, to wy jesteście odpowiedzialni za swoje dzieci. Proszę, nie róbcie więcej takich rzeczy, bo ja z takimi ludźmi nie będę robił sobie żadnych zdjęć - powiedział na nagraniu.