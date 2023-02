Związek Mini Majka i Pauliny Kozłowskiej to już przeszłość?! Youtuber usunął zdjęcia z ukochaną i udostępnił WYMOWNY wpis...

Pudlica 54 min. temu zgłoś do moderacji 239 2 Odpowiedz

Generalnie gdyby chlopak był fajny i wartościowy to byłoby mi go może szkoda natomiast niestety mam wrażenie że kasa uderzyła mu do głowy. Nigdy nie widziałam uczucia między nimi w nagraniach czy rozmowie a tych nocnych walk to nie chce sobie wyobrażac nawet.