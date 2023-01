Dziewczyna Mini Majka chwali się POWIĘKSZONYM biustem na Tik Toku (WIDEO)

Paulina Kozłowska zyskała ogromną popularność, gdy zaczęła pojawiać się na filmikach "Ekipy" jako partnerka Mini Majka. Dziewczyna musiała jednak zmierzyć się z kilkoma nieprzyjemnościami, po tym, jak jej ukochany opublikował upokarzający ją filmik, na którym to nieudolnie kieruje samochodem. Sama zainteresowana do całej sytuacji odniosła się w rozmowie z Wersow, stwierdzając, że była zszokowana, że Majk "przedstawił ją jako głupią osobę".

Nie da się jednak ukryć, że mężczyzna słynie z dość... swobodnego wypowiadania się na temat ukochanej. Jakiś czas temu głośno było o jego wywodach, kiedy to opowiadał o ich życiu seksualnym, przyznając, że "ma różne fantazje, a Paulina ma wywalone". Gdy ukochana tłumaczyła, że czasami jest po prostu zmęczona, ten z gracją odpowiedział na jej tłumaczenia.

A Majkel do końca, na upartego próbuje walczyć, nie poddaje się - mówił wyraźnie rozbawiony.

Mini Majk wspierał jednak swoją dziewczynę, towarzysząc jej w wyprawie do Czech, gdzie Paulina przeszła operację powiększania piersi , o czym oczywiście poinformowała w swoich mediach społecznościowych. Na Instagramie podzieliła się wrażeniami po operacji, mówiąc, że czuje się dobrze i "odczuwa lekki dyskomfort w klatce piersiowej".

Od operacji minęło już kilka dni, a Paulina ponownie przemówiła do swoich obserwatorów. Tym razem zamieściła filmik na Tik Toku, na którym to wzięła udział w popularnym trendzie, który tylko potwierdza, że jej zdaniem decyzja o powiększeniu piersi była trafiona. Na nagraniu widać, jak Kozłowska zagląda pod swój top i widząc swój "nowy" biust podsumowuje go słowem "nice".