21-letnia dziewczyna Mini Majka POWIĘKSZYŁA piersi: "Odczuwam lekki dyskomfort" (FOTO)

Jakiś czas temu głośno było o wywodach Mini Majka , który na jednym ze swoich filmików opowiadał o ich życiu seksualnym. Wówczas to YouTuber ocenił ukochaną na "7", przyznając, że "on ma różne fantazje, a ona ma wywalone". Gdy Paulina tłumaczyła, że czasami "marzy, żeby spać, ale Majkel nie marzy, żeby spać", ten postanowił z gracją odpowiedzieć na wywody partnerki.

My już jesteśmy w drodze do domu. Jedyne, co mi przeszkadza, to mdłości. Odczuwam lekki dyskomfort w klatce piersiowej, ale da się wytrzymać - relacjonowała.