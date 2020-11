Ministerstwo zdrowia chce kupić ścianę LED za PÓŁ MILIONA ZŁOTYCH

Laboratoria są na granicy wydolności. "Na rynku zaczyna brakować różnych odczynników"

To po prostu niebywałe. Brakuje łóżek, respiratorów, a nawet niezbędnego do nich tlenu. Sejm dzieli medyków, przyznając dodatki covidowe tylko nielicznym. A resort zdrowia albo przyznaje kilkudziesięciotysięczne nagrody odpowiedzialnym za skandaliczne zakupy, albo wydaje pieniądze na zbytki. Ekran LED za blisko pół miliona to ostatnia potrzebna rzecz w środku pandemii. To wartość dziesięciu respiratorów, które mogą ratować życie - mówi poseł Koalicji Obywatelskiej, Michał Szczerba i dodaje, że będzie wnioskował o wstrzymanie zakupów niezwiązanych z walką z COVID.