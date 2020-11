Rząd chce kupić 308 nowych LIMUZYN. Część środków pochodzi z... funduszu dla imigrantów

Nie da się ukryć, że sytuacja w Polsce jest coraz bardziej napięta. Protesty po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji powoli przerodziły się w demonstracje przeciwko rządom Prawa i Sprawiedliwości jako takim, co znajduje swój wyraz w lakonicznym haśle J***ć PiS. Mateusz Morawiecki, obawiając się dramatycznego wzrostu zakażeń koronawirusem, na jednej z ostatnich konferencji prasowych poprosił bohatersko, by gniew protestujących "skupiał się na nim", nie widząc chyba, że dzieje się tak już od miesięcy. Nikt bowiem oficjalnie nie przyzna się do tego, że służba zdrowia znajduje się nad przepaścią, a kolejne zachorowania na COVID-19 mogą ją zwyczajnie pogrzebać. Brakuje łóżek, respiratorów, a rząd buduje szpitale polowe, chociaż mógł robić to jeszcze latem. W zamian za to w piątek o 16:00 poinformowano o zamknięciu cmentarzy.