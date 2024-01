Misheel Jargalsaikhan wróciła na salony. Tak dziś wygląda 35-letnia Zosia z "Rodziny zastępczej". Zmieniła się? (ZDJĘCIA)

Misheel Jargalsaikhan zyskała ogólnopolską rozpoznawalność w wieku zaledwie 11 lat. To właśnie w 1999 r. w Polsacie zadebiutowała do dziś uwielbiana przez widzów "Rodzina zastępcza". Misheel wcielała się serialu w Zosię Kwiatkowską. Jej siostry grały Monika Mrozowska i Aleksandra Szwed - do dziś obie są aktorkami. Jargalsaikhan z kolei wycofała się z show-biznesu na rzecz studiów medycznych. Mimo to sporadycznie zdarza jej się jednak gościć na stołecznych salonach.