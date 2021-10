Misiek Koterski chce obsadzić Dagmarę Bryzek w roli JAMESA BONDA. "Na taką BONDSICĘ bym poszedł"

Związek Miśka Koterskiego i Dagmary Bryzek zdaje się wręcz rozkwitać. Para regularnie chwali się uczuciem w mediach społecznościowych i coraz częściej chadza wspólnie na branżowe eventy. Ostatnio aktorzy pojawili się na polskiej premierze najnowszego filmu o przygodach Jamesa Bonda "Nie czas umierać". Zakochani ochoczo pozowali do zdjęć na ściance, udzielili także wywiadu Michałowi Dziedzicowi. Reporter Pudelka postanowił zapytać parę, co sądzi o pomyśle obsadzenia kobiety w roli Bonda. Okazało się, że Koterski ma już propozycję, kto mógłby zabrać słynnego agenta 007 w damskiej wersji...

Jakby była Bondsica, to super. Jakbyś ty zagrała, to rewelacja. Na taką Bondsicę to bym poszedł - oznajmił wesoło Koterski.