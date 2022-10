Misiek Koterski UCIEKA przed Marcelą Leszczak po pytaniu o jego eks! "JA JUŻ MUSZĘ LECIEĆ" (WIDEO)

Wadafak 1 godz. temu zgłoś do moderacji 134 5 Odpowiedz

Serio te wasze pytania o związki są tak cringe że aż ciężko na to patrzeć. Jestem ciekaw jak wy się zachowujecie gdy przy waszej obecnej partnerce/partnerze ktoś się zapyta o eks. Np. Co miała powiedzieć Maffashion gdy pytaliście się o Sebastiana? Ojciec jej dziecka poszedł w tango z dragulą. Pomyśleliście o zdrowiu psychicznym? Coś takiego pozostawia ślad na całe życie. Zostać zdradzonym i to jeszcze w taki sposób. A wy rozdrapujecie takie rany. Zero pomyślunku.