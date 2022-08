Marcela Leszczak zdradza, jak wybaczyć partnerowi przygodę z "inną" na przykładzie Miśka Koterskiego: "Jesteśmy tylko ludźmi" (WIDEO)

Ja zdaję sobie sprawę, że to jest trudne. Ludzie mają problem z wybaczaniem, zapominaniem. Ja jestem zdania, żeby rozmawiać. To mi przychodzi trudno, żeby rozmawiać. Ala jak dwoje ludzi siądzie i przegada dany temat i mówi: "Ok, wszystko razem przegadaliśmy, to zamykamy to raz na zawsze". Jest to możliwe. Jesteśmy tylko ludźmi. Popełniamy nieustannie błędy. Musimy sobie wybaczać cały czas. Na tym to polega.