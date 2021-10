TYLKO NA PUDELKU: Misiek Koterski i Dagmara Bryzek JUŻ SIĘ ROZSTALI!

W połowie czerwca wyszło na jaw, że w życiu Miśka Koterskiego pojawiła się nowa wybranka. Kilka miesięcy po rozstaniu z matką swojego synka Marcelą Leszczak aktor poznał na planie filmowym 23-letnią Dagmarę Bryzek. Para z miejsca zapałała do siebie uczuciem. Bardzo szybko zaczęła też chwalić się relacją w mediach społecznościowych.

W ostatnim czasie związek Michała Koterskiego i Dagmary Bryzek zdawał się wręcz rozkwitać. Zakochani coraz częściej chadzali razem na branżowe imprezy, podczas których ochoczo pozowali na ściankach. W rozmowie z Pudelkiem zachwycony ukochaną Misiek przyznał, że widziałby ją w roli agenta 007, Bryzek wychwalała za to pod niebiosa jego najnowszy film.

Niestety okazuje się, że sielanka Miśka i Dagmary już dobiegła końca. Ostatnio z instagramowego profilu Koterskiego zniknęły wszystkie zdjęcia z ukochaną. W świecie celebrytów nie wróży to nic dobrego. Aktor zignorował nasze pytania, natomiast Bryzek w rozmowie z Pudelkiem potwierdziła, że rozstała się z Koterskim.

Zobacz także: Dagmara Bryzek aspiruje do bycia Bondem. Michał Koterski: "Na taką Bondzicę bym poszedł"

Trochę stało się to niezależnie ode mnie - tłumaczy. Będąc osobą publiczną wiedziałam, że będzie się to wiązało z takimi konsekwencjami. Nie żałuję oczywiście niczego, co się wydarzyło - zapewnia.