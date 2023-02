Młodsza o 26 lat dziewczyna Krzysztofa Skiby przypomina hejterom: "Pracuję w branży informatycznej, ZNAM CZTERY JĘZYKI"

Krzysztof Skiba opowiada o związku z młodszą o 26 lat Karoliną Kempińską

Swoją relację z modelką tłumaczył również tym, że "przecież każdy ma prawo do szczęścia", a tak w ogóle to potrzebował "muzy, a młoda kobieta sprawia, że ma energię i chce mu się żyć". Najnowsza miłość Krzysztofa nie spodobała się jednak fanom, którzy dali upust swojemu niezadowoleniu na Instagramie Kempińskiej. W komentarzach w dość niewybredny sposób nawiązywali do tego, że kobiety "zazwyczaj zakochują się w starszym mężczyźnie, który ma więcej na koncie, niż one same". Karolina broniła się jednak, że internauci nie znają przecież jej stanu konta i nie będzie się tłumaczyć "smutnym ludziom bez miłości".