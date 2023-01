Dziewczyna Krzysztofa Skiby odpowiada na sugestię, że jest z nim dla pieniędzy: "Życzę miłości i MNIEJ ZGORZKNIENIA"

Nowa miłość Krzysztofa Skiby kwitnie w najlepsze. Ukochana jest od niego 26 lat młodsza

Ukochana Skiby odpowiada na krytykę. Poszło o pieniądze i "prawdziwą" miłość

Na instagramowym profilu Kempińskiej pojawił się nowy post, w którym modelka pokazała zdjęcia z muzykiem ze wspólnego spaceru. Na jednym z kadrów lider Big Cyca obdarował nawet młodszą ukochaną całusem , co najwyraźniej sprowokowało część internautów do dyskusji. Jedna z obserwujących zaczęła rozmowę dość niewinnie, bo od prostego stwierdzenia.

Zawsze mnie to zadziwia, dlaczego takie piękne kobiety zawsze zakochują się w starszym mężczyźnie. I zawsze to zawsze ma on więcej na koncie niż ona sama. Dlaczego nie jest tak w drugą stronę? Ja, starszy mężczyzna z niskim dochodem, zakocham się młodszej bogatej dziewczynie - ogłosił i długo na odpowiedź nie musiał czekać.

To są pana doświadczenia. Mojego stanu konta pan nie zna. Życzę miłości i mnie zgorzknienia jak u pani u góry, może to sobie są państwo przeznaczeni, zrzędy powinny być razem - drwiła, a potem dodała jeszcze: Ja naprawdę nie będę się tłumaczyć smutnym ludziom bez miłości. Ważne jest, co my wiemy.