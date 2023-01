Krzysztof Skiba o odejściu od żony i młodszej o 26 lat partnerce: "Jestem artystą i potrzebuję MUZY. Nie chciałem się dłużej MĘCZYĆ"

Dbdbd 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Magda Linett jest półfinalistka Australia open! To jest wiadomość! Praca! Praca! Praca! Ciężka praca i wysiłek - to powód do dumy, takich ludzi pokazujmy w social mediach, to oni są wzorem dla młodych pokoleń, a nie celebrytki które świeca tylko dużym logo i mówią nam bzdety.