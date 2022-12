Krzysztof Skiba oświadczył się młodszej o 26 lat ukochanej?! Na jej palcu błyszczy pierścionek zaręczynowy (FOTO)

Ble 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Proszę, przestańcie o nich pisać, zanim stracę jakikolwiek szacunek do Pana Skiby. Byłam na wielu koncertach, także Skiby, ale nie mam szacunku do ludI, którzy w ten sposób traktują bliskich - wiąże się z kimś, mówi o separacji, a na boku jest z kimś i się oświadcza!. Tracę wiarę w ludzi. Skoro wybranka nie widzo problemu to jest to czerwona lampka i świadczy o człowieku. Widocznie trafił swój na swego i to też świadczy o nas, odbiorcach, że nabieramy się na wykreowany wizerunek porządnego człowieka, a z prawdą ma to mało wspólnego. Ten sam poziom co branie ślubu po niedawnej tragedii w rodzinie. Jak można oczy mydlić drugiej stronie jeśli chodI o separację? Separacja jest po to, aby sprawdzić jak ułożą się sprawy w nadszarpniętej relacji, pewna nadzieja dana komuś, a nie żeby skakać drugiej pannie do łóżka z premedytacją. Ku*wa, panie Skiba, chamsko.