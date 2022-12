Nowa partnerka Krzysztofa Skiby zapewnia: "Sama na siebie zarabiam. NIE JESTEM UTRZYMANKĄ"

Chyba od początku tego związku obawialiśmy się tego, jak ludzie zareagują . Zarówno ja, jak i Krzyś mamy dużo dystansu do siebie, ale gdzieś to siedziało. Co ciekawe, na żywo NIKT, NIGDY nic nie powiedział, nikt nie spojrzał na nas krzywo, czy to w Polsce, czy za granicą. Po prostu czuć i widać od nas z dala prawdziwe uczucie - zaczęła Kempińska.

(...) Nie wiem, czemu ludzie oceniają po różnicy wieku. To bardzo smutne i świadczy tylko o was. Co ciekawe, na prywatnym koncie Krzysia nie ma żadnych złych komentarzy, bo każdy, kto nas na żywo i widział razem wie, że jest to prawdziwe i mocniejsze, niż można sobie wyobrazić. Kto podchodząc pod sześćdziesiątkę, zmienia całe swoje wygodne i uporządkowane życie? Do takiej sytuacji dochodzi tylko w obliczu wielkiej miłości - kontynuowała.