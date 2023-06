Młodsza o 26 lat narzeczona Skiby pozuje bez FILTRÓW I RETUSZU. Fani doceniają urodę (FOTO)

Krzysztof Skiba jakiś czas temu rozstał się ze swoją żoną Renatą, a niebawem ponownie stanie na ślubnym kobiercu - tym razem u boku Karoliny Kempińskiej. Przyszła żona muzyka pozostaje aktywna w mediach społecznościowych, gdzie od czasu do czasu dzieli się szczegółami z ich życia prywatnego i pokazuje fotki ze światowych wojaży. Zdarza jej się również uchylać rąbka tajemnicy na temat ich wesela. Kobieta wyjawiła między innymi, że goście mogą liczyć na wege smakołyki, bo mimo że "Krzyś początkowo nie był przekonany" to tego pomysłu, to na imprezie zabraknie mięsa. Para młoda zaznaczyła, że "nie chce, by jakakolwiek istota cierpiała w takim dniu".