Młodszy kochanek Sharon Stone stracił nią zainteresowanie, gdy przyznała, że nie korzysta z BOTOKSU

Zawsze byla moją idolką. Niesamowicie seksowna. Po 45 roku życia nie jest się już pięknym i młodym, to fakt. Ale bycie sexy nie jest już wtedy najważniejsze, zwłaszcza gdy ma się pasje. Mój mąż też poszedł do młodszej, choć jest w moim wieku i wygląda na swoje lata (50), ale dziewczyna wykorzystała to, że on koło miej skakał, miała gdzie mieszkać, płacił rachunki. Potem znalazła młodszego o poszła. Nie mam jednak żadnej pretensji, każdy wybiera to, co czyni go szczęśliwym. Mąż oczywiście chciał do mnie wrócić, może i bym potrafiła wybaczyć, ale uznałam, że faceci to same problemy - zaraz będzie kolejna młodsza laska, a potem wylew i ja będę musiała koło niego skakać... Dzieci są dorosłe, mam wspaniałe wnuki, przyjaciół, pasje i wiele czasu dla siebie. Miałam dwóch parterów/kochanków i było uroczo, ale nic więcej mi nie trzeba. Jestem szczęśliwa.