Sharon Stone mówi o poronieniu i wyznaje: "Straciłam DZIEWIĘĆ CIĄŻ"

ijjjj 38 min. temu zgłoś do moderacji 12 11 Odpowiedz

Dwie kobiety siedzą w poczekalni u ginekologa i porównują swoje różne dolegliwości. - Chcę dziecka jak niczego innego na świecie - mówi pierwsza - ale raczej nie będzie mi to dane. - Też tak myślałam - mówi druga - Ale potem wszystko się zmieniło. To dlatego jestem tutaj, za trzy miesiące będę miała dziecko. - Musi mi pani powiedzieć, co pani zrobiła. - Poszłam do uzdrowiciela. - Ależ ja też tego próbowałam. Chodziliśmy razem z mężem do jednego niemal przez rok i nic a nic nie pomogło. Na to druga się uśmiechnęła i szepnęła: - Następnym razem, spróbuj kochanieńka pójść sama!