Młody uczestnik "Mam talent" zaśpiewał operowo "Ave Maria" na komunii. Pojawiły się krytyczne głosy: "Prezbiterium to nie scena"

11-letni Filip Płażalski prezentował swój wysoki głos w "Mam talent" i "The Voice Kids", jednak pożegnał się z programami jeszcze przed finałem. Teraz znowu mogliśmy podziwiać jego śpiew, ponieważ w sieci pojawiło się nagranie, na którym Filip prezentuje utwór "Ave Maria". Nie wszystkim jednak się to spodobało.

Filip Płażalski z "Mam talent" wykonał "Ave Maria" na komunii

Msza to nie Mam talent; Bardzo ładny głos, ale moim zdaniem nie ta uroczystość na taki koncert; Pięknie, ale prezbiterium to nie scena. Młody naprawdę pięknie śpiewa i bardzo mu kibicuję w jego muzycznej drodze. Natomiast absolutnie nie powinien śpiewać w trakcie mszy przed ołtarzem, obrócony do niego tyłem. To jest aliturgiczne. Ponadto Ave Maria nie powinno się śpiewać na uwielbienie po komunii - czytamy pod filmem na Facebooku.