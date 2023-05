Wyznanie uczestnika "Mam talent" poruszyło widzów. Jego żona zginęła w katastrofie helikoptera Kobe Bryanta (WIDEO)

Jedną z tych osób była żona uczestników amerykańskiej edycji "Mam talent" Matta Mausera . Dwa lata temu mężczyzna zgłosił się do programu, aby zaprezentować swój śpiew i podzielił się chwytającym za serce wyznaniem.

Matt Mauser wyznał szokującą prawdę

Matt Mauser wyjawił jurorom i widzom, w jaki sposób postanowił rozwijać swój talent. Zdradził, że wraz z żoną byli nauczycielami. Jego żona bardzo chciała, aby Matt rozwijał swoją pasję do śpiewania, dlatego podjęli decyzję o zrezygnowaniu z pracy w szkole. Mężczyzna zajął się muzyką, natomiast jego żona została trenerem koszykówki dziewcząt u boku samego Kobe Bryanta.

Ta tragiczna historia poruszyła jurorów. Mauser jednak poruszył ich jeszcze bardziej swoim śpiewem. Dostał owacje na stojąco, a jurorzy zaprosili go do następnego etapu. Mężczyźnie nie udało się dotrzeć do ćwierćfinału "Mam talent". Jednak od tamtej pory rozwija karierę muzyczną, o czym chętnie informuje na swoich mediach społecznościowych. 6 maja, w rocznicę ślubu, Matt opublikował post na Instagramie, w którym wspomniał zmarłą żonę: