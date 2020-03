Oprah przewróciła się na scenie! Miliarderka dochodzi do siebie, używając kompresora wartego fortunę

Oprah Winfrey to jedna z największych ikon amerykańskiej telewizji. 66-letnia miliarderka wciąż pozostaje aktywna zawodowo. Gwiazda odbywa właśnie trasę po Stanach Zjednoczonych, która zatytułowana jest "Oprah's 2020 Vision: Your Life in Focus". Na scenie prowadzi wykłady motywacyjne i rozmawia m.in. ze znanymi postaciami z amerykańskiego show biznesu.