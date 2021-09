Modelka oblana kwasem promuje DZIEWIĄTĄ książkę 13 lat po ataku (ZDJĘCIA)

Ejty 32 min. temu zgłoś do moderacji 19 3 Odpowiedz

Zacofane kraje powinny być objęte programem przymusowej antykoncepcji. Trzeba tam kontrolować ilość urodzeń. Bo inaczej zgubią świat. Przeludnienie jest nieekologiczne. A pozatym migracja takich osób sprawia, że świat zamiast się rozwijać to cofa się do tego typu praktyk... trzeba ograniczać ilość urodzeń i edukować. Inaczej dalej będą oblewać kwasem czy zrzucac ludzi z dachu z nadzieją, że dostaną dziewice w raju... Bo Europa niedługo zamiast opracowywac lek na raka, to walutę euro zamieni na krowy, a ludzie będą budowac lepianki po lasach.