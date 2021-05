Modelka oskarża Kylie Jenner o ZNĘCANIE SIĘ! "Ona jest S*KĄ DLA WSZYSTKICH"

Zanim jednak w życiu Kylie pojawił się Travis, gwiazda spotykała się z Tygą. Zakochani wówczas Jenner i starszy od niej o osiem lat raper nie szczędzili sobie publikowania wspólnych zdjęć czy pozowania razem na ściankach. Siostra Kim Kardashian wystąpiła nawet w jednym z teledysków do piosenki Tygi. Jak się okazuje, bywała również na planach innych klipów ówczesnego chłopaka, gdzie według najświeższych wyznań niejakiej Victorii Vanny , nie zachowywała się najlepiej...

Modelka, która miała okazję brać udział w nagraniach teledysku do utworu "Ice Cream Man", oskarżyła Jennerkę o... znęcanie się. W opublikowanych na TikToku nagraniach Vanna wróciła wspomnieniami do feralnego dnia, gdy poznała Kylie.

Bycie modelką nie zawsze jest takie fajne, jak mogłoby się wydawać, szczególnie gdy w pobliżu są celebrytki - podpisała wideo, następnie wspominając: Kiedy kręciliśmy teledysk do piosenki Tygi, Kylie Jenner znęcała się nade mną w obecności swoich przyjaciółek.

(...) Gdy tylko się pojawiłam, zaczęła mnie oglądać od góry do dołu, szepcząc, wytykając mnie i nabijając się, na przykład, z tego, jak tańczyłam... - kontynuuje Victoria, zdradzając, że Kylie towarzyszyły wówczas Stassie Karanikolaou i była przyjaciółka, Jordyn Woods.

Gdy zalana łzami postanawiam wyjść na zewnątrz, Jenner i wszyscy jej znajomi też to zrobili - kontynuowała. Poszli do jej białego rolls-royce'a, który stał na parkingu. To było prawie tak, jakby mnie śledzili... I wszyscy tam jedli jedzenie z McDonald's.