Modelka wydłużyła nogi dla męża, wydając ponad 700 tysięcy złotych. Jej kończyny mierzą 116 cm! Dziś żałuje decyzji (ZDJĘCIA)

Medycyna estetyczna może przybierać niekiedy dość drastyczne formy. Ingerowanie w urodę nie ogranicza się już tylko do naciągania zmarszczek czy powiększania ust i biustu. Na świecie nie brakuje osób, które zdecydowały się na jeszcze bardziej zaawansowane "upiększenia". Do tego grona należy między innymi Theresia Fischer.

Theresia Fischer dwa razy wydłużała nogi

Niemiecka modelka jeszcze kilka lat temu mierzyła 170 cm. Za namową byłego męża zdecydowała się na wydłużenie swoich nóg. Kobieta poddała się bolesnej operacji aż dwa razy. Obecnie Fischer mierzy 184 cm cm, a same jej nogi mają długość 116 cm. Wygląda to nieco nienaturalnie, ale Niemka nadal może pracować w modelingu. Regularnie jest też zapraszana do programów, w których goszczą osoby, które zdecydowały się na nietypowe operacje.