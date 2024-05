Modowe KOSZMARKI na Festiwalu w Opolu: Maryla Rodowicz w kołdrze, Sarsa z koralikami i Michał Szpak w zbroi. Pamiętacie? (ZDJĘCIA)

Festiwal w Opolu jest nie tylko niewątpliwie jednym z najbardziej prestiżowych wydarzeń muzycznych w Polsce, ale również doskonałą okazją do zaprezentowania modowych szaleństw. Gwiazdy co roku dwoją się i troją, by zaskoczyć widzów wymyślnymi kreacjami. Kultowa opolska scena widziała już naprawdę wiele. I choć nie zawsze to były szczególnie udane modowe wariacje, to jednak na zawsze zapisały się w wieloletniej historii festiwalu.