Mogła zrobić karierę w Hollywood. Co się stało z Aleksandrą Gietner z "Cześć, Tereska"?

Mrówka 1 godz. temu

Wszedzie by sie stoczyla, bo nie miala dobrego przykladu, opieki wychowawczej. Hollywood by jej nie pomogl. tyle, ze moze , MOZE przez chwile mialaby wiecej kasy na cpanie i picie. Po zaliczeniu zgonu zrobiliby z niej "legende" na tle ktorej grzaliby sie inni celebryci. Ja tam nie wiem czy ona byla zdolna. Ot wystraszone dziecko tluklo sie po planie, cos tam powiedzialo i tyle. Ani charyzmatyczna, bardziej pasujaca do paradokumentu. To inni aktorzy na jej tle dobrze wypadli, bo nie ma co sie dziwic profesjonalisci. Chcieli jej jakos pomoc to zaczeto gadac, ze taka uzdolniona. Za przyklejona etykietke miala dostawac nowe propozycje.