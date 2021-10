"Krystek" z Zatoki Sztuki ZOSTAŁ SKAZANY w sprawie 14-letniej Anaid!

W 2016 roku Krystian W. znany również jako "Krystek" został oskarżony o gwałty i nakłanianie nastolatek do prostytucji. Mężczyzna miał "polować" na swe ofiary w popularnych trójmiejskich klubach, w tym niesławnej Zatoce Sztuki i "dostarczać" je zamożnym biznesmenom. Świat usłyszał o całej sprawie wskutek tragedii 14-letniej Anaid. Nastolatka w marcu 2015 roku rzuciła się pod pociąg, rzekomo po spotkaniu z mężczyzną. Matce Anaid udało się wówczas dotrzeć do innych ofiar "łowcy nastolatek" i skłonić je do zeznań.