Monika Chwajoł odsłania kulisy HUCZNEJ imprezy urodzinowej córki, a internautka drwi: "Przecież to nie osiemnastka". ODPOWIEDZIAŁA

I tak w piątek Chwajoł z dumą zaprezentowała instagramowym obserwatorom kulisy urodzinowej imprezy córki. Znana z "Królowych życia" celebrytka zdradziła, że właśnie szykuje się do "megafajnej, tanecznej i wesołej imprezki", po czym płynnie przeszła do zareklamowania firmy, która zaopatrzyła jej przyjęcie w balony z helem. Następnie zaprezentowała fanom salę, w której później odbyła się impreza urodzinowa 16-letniej Nicole. Jak można było zobaczyć w relacji Chwajoł, miejsce przyjęcia zostało przystrojone mnóstwem balonowych dekoracji w kilku różnych barwach. Ściany i sufit sali zdobiły pojedyncze balony w kolorach delikatnego różu, bieli i srebra, jak również serpentyny. W oknach zawisły zaś tzw. anielskie włosy.

Niestety wygląda na to, że sposób, w jaki Chwajoł uczciła urodziny córki, nie wszystkim jej obserwatorom przypadł do gustu. Jedna z internautek w prywatnej wiadomości do Chwajoł otwarcie zadrwiła z jej starań. Użytkowniczka skomentowała udostępniony wcześniej przez celebrytkę screen artykułu, w którym opisano, jak ta kilka dni temu świętowała dzień urodzin Nicole. Chwajoł postanowiła zaś odpowiedzieć.

A dla kogo za wcześnie? Pani chce wyznaczać ludziom reguły i zasady? To proszę najpierw spojrzeć do własnego domu i zacząć od swojej rodziny! A przy okazji, bo widzę, że mało obyta ze światem Pani jest, to podpowiem, że w USA na szesnaste urodziny czeka się z niecierpliwością? To magiczna data, która oznacza nieoficjalne wkroczenie w dorosłość - wyjaśniła stanowczo, dodając hasztag "sweet sixteen".