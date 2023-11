Tak Monika Chwajoł uczciła 16. urodziny córki. Nicole dostała "dolarsowy" tort i markową torebkę. Na bogato? (ZDJĘCIA)

Ostatnio w życiu Moniki Chwajoł pojawiła się okazja do rodzinnego świętowania. Starsza z córek celebrytki, Nicole, skończyła bowiem 16 lat. "Królowa życia" nie zapomniała poinformować o tym fakcie instagramowych obserwatorów. Celebrytka złożyła córce urodzinowe życzenia, pokazała także fanom niespodzianki, na jakie Nicole mogła liczyć w dniu swojego święta. We wtorek Chwajoł zamieściła na InstaStory kilka zdjęć i nagrań, na których zrelacjonowała obchody urodzin pociechy. Okazuje się, że Nicole mogła liczyć na rozmaite niespodzianki - świeżo upieczona 16-latka otrzymała od bliskich róże oraz oryginalny tort w kształcie bukietu róż, który dodatkowo został ozdobiony banknotami.

Kwiaty i tort nie był jedynymi podarunkami, które umiliły Nicole dzień urodzin. Córka Moniki Chwajoł dostała również w prezencie kilka gadżetów od Louis Vuitton. "Królowa życia" pochwaliła się w sieci ujęciami, na których widać, jak wyraźnie uradowana nastolatka pozuje z pudełkiem z logo francuskiego domu mody. Na innym kadrze Nicole pokazała także, co dokładnie znalazło się we wnętrzu pakunku. Jak się okazuje, nastolatka dostała m.in. klasyczną torbę Louis Vuitton, której ceny wahają się od 7 do ponad 8 tysięcy złotych. Jubilatka otrzymała również portfel od wspomnianej marki, a także kosmetyczkę, która dołączana jest do torebki. Chwajoł w relacji zdradziła, że jak na razie jej córka świętowała urodziny w gronie rodziny. Wkrótce nastolatka będzie zaś miała okazję uczcić swoje święto wraz ze znajomymi.