Monika Chwajoł pręży się w bikini na bardzo luksusowych wakacjach w Dubaju (ZDJĘCIA)

Monika Chwajoł to była uczestniczka programu Królowe Życia, która zagrzała miejsce na obrzeżach polskiego show biznesu i sporadycznie pojawia się na rozmaitych eventach. Uwielbiająca luksus celebrytka oczywiście chętnie pokazuje swoje wystawne życie na Instagramie, gdzie promuje się jako "projektantka i business woman". Co ciekawe, przedsiębiorcza Chwajoł dorabia też jako piosenkarka disco polo...

Pracowita gwiazdka nie narzeka na zarobki i bardzo lubi wydawać pieniądze. Właśnie wybrała się na wakacje do uwielbianego przez celebrytów Dubaju i trzeba przyznać, że bawi się "na bogato". Monika zatrzymała się z rodziną w hotelu Mandarin Oriental Jumeira, w którym noc kosztuje od około 10 tysięcy do aż do 25 tysięcy złotych!