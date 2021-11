Monika Chwajoł z "Królowych życia" pokazała zdjęcie z MŁODOŚCI! Bardzo się zmieniła... (FOTO)

Monika lubi chwalić się publicznie królewskim życiem w Krakowie, a także podkreślać, że do wszystkiego w życiu doszła sama. "Królowa życia" nie ukrywa również, że na przestrzeni lat bardzo się zmieniła, jeżeli chodzi o wygląd zewnętrzny. Co prawda przyznaje się jedynie do operacji biustu, podkreśla, że to, jak się obecnie prezentuje, jest wynikiem wielu wyrzeczeń.