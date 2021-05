Komunia święta 10-letniej Michelle, córki Moniki Chwajoł

Monika Chwajoł ma ewidentną słabość do robienia "show" podczas komunii świętych. Ostatnio wywołała mały skandal, pokazując się w mocno wydekoltowanej sukience na komunijnym przyjęciu. Tłumaczyła wówczas zgorszonym internautkom, że "nigdy nie była zakonnicą". Na komunii własnej córki co prawda nie demonstrowała okazałych piersi, ale zadbała o to, by uroczystość zapadła wszystkim w pamięć...