Wystylizowana Monika Chwajoł przemierza warszawską Pragę w NIEBOTYCZNIE wysokich szpilkach (ZDJĘCIA)

Ci, którzy nie są fanami programu "Królowych życia", Monikę Chwajoł kojarzyć za sprawą luksusowej komunii, którą wyprawiła córce. Celebrytka lubi podkreślać, że do wszystkiego w życiu doszła sama, dzięki ciężkiej pracy.

Blondynka, która pojawiła się w tylko jednym sezonie kontrowersyjnego show TTV, wzbudza zainteresowanie także za sprawą metamorfozy, jaką przeszła dzięki dobrodziejstwom medycyny estetycznej. Monia , co ostatnio uświadomiła światu, "upiększanie" urody za pomocą skalpela uzupełnia trzymaniem się życiowej maksymy, która brzmi: "Nie żreć".

Mieszkająca w Krakowie "królowa życia" zawitała ostatnio do stolicy, co nie umknęło uwadze paparazzi, którzy sfotografowali ją przed jedną z położonych po prawej stronie Wisły restauracji. Na wykonanych przez nich zdjęciach widzimy zrobioną na bóstwo Monikę, kroczącą w niebotycznie wysokich szpilkach do knajpki.