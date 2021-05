Monika Chwajoł z "Królowych życia" broni swojej komunijnej stylizacji: "ZAKONNICĄ NIGDY NIE BYŁAM!"

Monika Chwajoł naraziła się ostatnio internautom, którym nie do końca przypadł do gustu strój, w jakim pokazała się podczas uroczystości pierwszej komunii.

Komunia to nie okazja do "pokazania się". Seksowne stroje zostawmy sobie na inne okazje - skomentowała i zdradziła, jaka stylizacja jest na ten dzień najbardziej odpowiednia: Kobiety powinny decydować się na sukienki do połowy kolana. Zakrywamy ramiona, zapominamy o głębokim dekolcie, zasłaniamy plecy. Do stylizacji dobieramy buty np. na wyższym obcasie, koniecznie zakrywamy palce u stóp. (...) Pamiętajmy też, że kolor biały i wszystkie jego odcienie, są zarezerwowane dla przystępujących do sakramentu dzieci.