Głębokie dekolty i odsłonięte pośladki, czyli celebrycka rewia mody na komuniach świętych (ZDJĘCIA)

Na wszelkich forach modowych widać, jak mało osób rozumie czym jest elegancja i ubiór stosowany do okazji. Okazuje się jednak, że to nie jest tylko problem przeciętnego zjadacza chleba. Celebrytów to dotyczy chyba szczególnie... Moim zdaniem jedynie adekwatnie ubrane to: Moro i Węgiel (odpowiednio do wieku). Cichopek skromnie (to plus przy takiej okazji) ale zbyt zwyczajnie. Jakby wybierała się na popołudniową szybką kawkę z przyjaciółką, a nie na większą uroczystość. Kreacja Pani Zanety na pierwszy rzut oka wydaje się odpowiednia, ale tylko na pierwszy rzut: połączenie obcisłej spódnicy przed kolano, z odsłoniętymi ramionami i bardzo wysokimi szpilkami w ostatecznym rozrachunku średnio pasuje do takiej uroczystości... Pozostałe osoby już pominę. Lepiej powstrzymać się od komentowania.