Monika Chwajoł z "Królowych życia" pozuje NAGO i zapewnia: "MNIE WYPADA"

Doszłam do takiego punktu w życiu, w którym nie chcę już zadowalać tych, którzy mnie nie lubią, kochać tych, którzy mnie nie kochają i uśmiechać się do tych, którzy nie uśmiechają się do mnie - zacytowała Meryl Streep w opisie zdjęcia.

I jeśli komuś przyjdzie do głowy komentowanie, że takie zdjęcie to nie wypada, to powiem tyle: mnie wypada - odgraża się na wstępie. Żyję po swojemu i nigdy się nie zmienię. Ludzie gadali i gadać będą, a ja robię swoje. Cokolwiek by człowiek nie zrobił, i tak nie zadowoli wszystkich, a w życiu jest ważne, by żyć i być szczęśliwym - dodaje.