Monika Chwajoł odgryza się krytykom luksusowej komunii jej córki: "Ja się dobrze bawię, a ONI NIECH OGLĄDAJĄ!"

Adam 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

I czym, tu się podniecać, bo zdjęcia nie są mocne, też robiłem 3 lata temu zdjęcia córce w dniu komunii w Parku Oliwskim i kolega zamiłowania fotograf robił , ale jak przysłał po obróbce , wyszły super , To chyba tę panią stać na lepsze zdjęcia bo szału nie było. Jeżeli coś już się na siłę wstawia to w tych czasach to lepiej żeby tą bryczkę ciągnęły dwie żyrafy no i to by było zainteresowanie.