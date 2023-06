Monika Goździalska uderza w Agnieszkę Kaczorowską: "Denerwuje mnie. Jest ZAKŁAMANA"

Agnieszka Kaczorowska znów powróciła na afisze, a wszystko za sprawą kolejnego celebryckiego konfliktu. Tym razem serialowa Bożenka z "Klanu" wdała się w utarczkę słowną z byłym kolegą z Teatru Tu i Teraz, Danielem Qczajem, któremu zarzuciła nieszczerość i hipokryzję. Ten z kolei oskarżył ją o "chlanie wina w busie w drodze z Sosnowca do Wrocławia" i "nieszanowanie czyichś granic". Póki co nic nie wskazuje na to, żeby aktorka i trener personalny mieli w najbliższym czasie zakopać topór wojenny...