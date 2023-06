Monika Goździalska ujawnia ciemne strony modelingu, pisząc o GŁODZĄCYCH się modelkach: "Pomocne stają się leki i narkotyki"

Monika Goździalska napisała książkę. Zdradziła "skandaliczne" tajemnice modelek

Prawdopodobnie mało kto pamięta, że na długo przed telewizyjnym debiutem Goździalska spełniała się jako modelka. Celebrytka jeszcze jako nastolatka wyjechała do Paryża, a wcześniej została zaś odkryta przez scouta na warszawskiej ulicy. Późniejsza gwiazda telewizyjnych programów swego czasu prezentowała kreacje projektantów na wybiegu, pracowała także jako fotomodelka. Ostatnio Goździalska powróciła pamięcią do czasów pracy w branży modowej i wydała autorską książkę "Skandaliczne życie modelek". W fabularyzowanej opowieści celebrytka postanowiła obnażyć kulisy modelingu, ujawniając przy tym "całą prawdę, o której modelki wolą milczeć". Jak wyjaśniła w ostatniej rozmowie z "Wprost", w książce opisała sytuacje, które wydarzyły się naprawdę w Paryżu, choć nie wszystkie dotyczyły jej samej.

Książka Goździalskiej kilka dni temu trafiła do sprzedaży. W pozycji celebrytka poruszyła jedną z najbardziej kontrowersyjnych kwestii związanych z modelingiem, a mianowicie temat głodzenia się przez modelki.

W dalszej części rozważań na temat głodu w świecie modelingu Goździalska zaznaczyła, że jego przedstawicielki traktują tłuszcze, cukry i węglowodany jako "największych wrogów w walce o idealną sylwetkę", a ta jest im przecież niezbędna do osiągnięcia sukcesu. Jak podkreśliła celebrytka, zwalczanie uczucia głodu przez młode kobiety nierzadko rujnuje ich organizmy i psychikę.

Goździalska o głodzących się modelkach. Mocne słowa

Goździalska w swojej książce wyjątkowo szczegółowo opisała, w jaki sposób głodzenie się sieje spustoszenie w ludzkim organizmie. Celebrytka przedstawiła szereg konsekwencji głodówek - od zmęczenia i nerwowości, przez spowolnienie pracy narządów wewnętrznych aż do halucynacji, drgawek czy nieregularnego bicia serca. Autorka książki "Skandaliczne życie modelek" stwierdziła jednak, że modelki zazwyczaj doskonale wiedzą, jak wiele są w stanie znieść ich organizmy. Mało tego, pokusiła się nawet o stwierdzenie, że znają je lepiej niż niektórzy lekarze.

Modelki znają swoje organizmy lepiej niż niektórzy lekarze anatomię człowieka. Wiedzą, jak długo mogą wytrzymać bez jedzenia, ile w tym czasie mogą zrobić. Jednak głodzenie ciała ma to do siebie, że uzależnia psychikę, prowadząc tym samym do licznych zaburzeń odżywiania - opisała Goździalska.