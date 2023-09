Monika Goździalska z "The Real Housewives" mówi o homoseksualnej córce i powodach wyprowadzki z Polski, dodając: "NIE TĘSKNIĘ"

Clara 28 min. temu zgłoś do moderacji 14 4 Odpowiedz

W Polsce w mediach są prezentowane same skrajności, a większość homosekuslistów, normlanych związkach ma znacznie gorzej niż na zachodzie. Zero legislacji i praw spadkowych, co prowadzi do tego że większość jest nadal pogardzana i żyje w szafie. Do tego w jakim normlanym kraju są strefy wolne od LGBT ? Przecież to absurd i poziom tramwajów sprzed wojny do których nie wpuszczano określonych nacji. Jak pokazałam to znajomemu Włochowi to najpierw się śmiał, a potem niedowierzał. W większości krajów zachodu ludzie mają już do tego zdrowy stosunek, w Polsce jest spora grupa prawicowych chłopców do bicia którzy na homo otwarcie szczują i nie ponoszą żadnych konsekwencji. To jest dla Was normalne traktowanie ? Normlanie to będzie jak będą mogli zawierać związki partnerskie i mieszkać też poza dużymi miastami. Czyli za jakieś dobre 20 lat