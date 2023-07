Oto kolejna uczestniczka "The Real Housewives Warszawa". Była modelka wcześniej brała udział w innych programach

Polska wersja "The Real Housewives"

Jak już wiadomo, jesienią do Polsatu nie wróci "Taniec z gwiazdami" . Czarnym koniem Miszczaka ma być za to polska wersja amerykańskiego reality show "The Real Housewives". Za oceanem format był realizowany między innymi w Nowym Jorku, Miami czy Beverly Hills. Poza USA swoich edycji doczekał się między innymi Dubaj i Wielka Brytania. Teraz przyszedł czas na Polskę.

W "The Real Housewives Warszawa" widzowie będą mogli śledzić losy bogatych, pracowitych kobiet, które lubują się w luksusie. Pełna obsada show nie jest jeszcze znana. Co jakiś czas do sieci trafiają jednak pojedyncze nazwiska uczestniczek. Jak donosi serwis Pomponik, do Anna Szubierajskiej i Monika Żochowskiej dołączy Monika Goździalska.