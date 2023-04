Monika Janowska boi się o życie przez stalkerkę, czekającą pod domem i zwraca się do policji: "BANDA NIEUDACZNIKÓW"

mrtbr 11 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Edyta Bartosiewicz ma wieloletnią stalkerkę. To osoba z branży .Mam stalkerkę, taką profesjonalną, od dziewięciu lat. Pracowała kiedyś w TVN i w ten sposób poznałyśmy się przy okazji wywiadów dla stacji. Potem zaczęły się dziwne sytuacje, chciała wyciągnąć mój numer telefonu od Jarka. Gdy się nie zgodził, on i jego rodzina zaczęli otrzymywać obrzydliwe wiadomości z fałszywych kont. W międzyczasie "dziennikarka" uparcie namawiała nas do zrobienia filmu o mnie. Poszliśmy z Jarkiem na spotkanie z nią, by grzecznie wysłuchać jej propozycji, i nagle w trakcie rozmowy usłyszeliśmy, że to ona stoi za nękaniem mojego eksmęża, Leszka(Leszek zgłosił ją na policję). Spojrzeliśmy się z Jarkiem na siebie i oniemieliśmy. Wracaliśmy ze spotkania w kompletnej ciszy, byliśmy przerażeni. Później Jarek grzecznie napisał jej, że dziękujemy, ale nie jesteśmy gotowi na taki film.Przez kolejne lata na moim Facebooku i Instagramie z fałszywych kont ktoś zamieszczał wstrętne komentarze. Gołym okiem było widać, że robi to jedna i ta sama osoba. W końcu 1 listopada 2016 roku zamieściłam na Facebooku wpis, w którym zwracałam się do stalkerki, że jeśli nie przestanie mnie nękać, ujawnię jej nazwisko i nazwę stacji. Ciekawe, że po kilku dniach przyszły do mnie pisma od adwokatów "dziennikarki" i TVN (choć nie pisałam, o kogo chodzi). Stacja kazała mi usunąć natychmiast wpis, a mecenas stalkerki żądał przeprosin dla swojej mocodawczyni. Mój ówczesny prawnik skierował do obu stron odpowiedzi i nikt się już więcej nie odezwał. Odezwały się zaś wtedy do nas osoby, które, jak się okazało, też były prześladowane przez tę panią.W Wielką Sobotę 2017 roku "dziennikarka" pojawiła się na mojej drodze już dosłownie. Wyszłam z psem na wieczorny spacer około 22 i nagle ona wyłoniła się z mroku. Przestraszyłam się. Stalkerka zaczęła najpierw mówić, że wraca od znajomych, że znalazła się tu niby przypadkowo. Chodziłam z nią po osiedlu przez godzinę, niby przepraszała za swoje dotychczasowe działania, ale jakoś dziwnie nie potrafiłam jej do końca uwierzyć. Po jakimś czasie w sieci znów zaczęły pojawiać się nękające mnie wpisy. I trwało to jeszcze do niedawna, aż znalazłam na nią sposób. Zaczęłam ją oznaczać z jej prawdziwego konta. Wpisy ustały. Mogłoby się wydawać, że kryzys został zażegnany. Niestety nie. Bartosiewicz wyznała, że ktoś notorycznie bywa pod jej domem i niszy jej prywatne mienie. "I to niestety nie koniec tej historii. Zaczęto mnie nachodzić w domu. To były drobne sprawy, jak np. obcięcie tabliczki security. Takie drobiazgi, które ciężko zgłosić na policję, ale które dają ci odczuć, że ktoś jest ciągle za twoimi plecami. Takich naruszeń było sporo. Zdecydowałam się to wszystko teraz ujawnić, ponieważ ostatnio ktoś zniszczył moje okno, wyszarpując z jego brzegów membrany, wczoraj w nocy zaś dodatkowo porysował szybę i dokonał na niej mikrourazów. Wszystko bardzo inteligentnie i umiejętnie, tzw. mała szkodliwość. Ktoś nachodzi mnie teraz praktycznie co noc".- powiedziala Edyta Bartosiewcz.