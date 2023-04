Monika Janowska pokazuje zdjęcia stalkerki z NOŻEM i ujawnia: "Policja sobie NIE RADZI…" (FOTO)

Małgorzata 16 min. temu zgłoś do moderacji 21 0 Odpowiedz

Były chłopak mojej córki napisał do mnie smsa z groźbą śmierci.Zgłosiłam to na policję.Czekałam długo w kolejce na zlożenie zeznania,ale przyjęli z obietnicą zlożenia do prokuratury.Dosłownie za tydzień przesłuchali byłego mojej córki, który przepraszał,że pił wtedy i pod wpływem kolegow to napisał.Policjant w trakcie tego przesłuchania zadzwonił do mnie,ze chłopak przeprasza,że jak wytrzeźwiał to zrozumiał co nawywijał i że nie rozumie dlaczego to napisał bo przecież mnie lubił.Nie chciałam wycofać i zdziwiłam się,że to policjant dzwonił do mnie namawiając mnie do zmiany decyzji.Po kolejnym tygodniu sam chłopak do mnie zadzwonił z wyjaśnieniem i przeprosinami.Nie chcę eskalować problemu i wycofałam z obietnicą,że jeżeli kiedykolwiek odezwie się do mnie albo córki ponownie pójdę na policję i nigdy nie zdoła mnie przeprosić. To było rok temu.Jest cisza.W moim przypadku policja zajęła się problemem kompleksowo. Przyjęli zgłoszenie natychmiast,pobrali smsy jako dowody,zadzwonili za tydzień i załagodzili sprawę.Po chłopaku nie ma śladu i nigdy się nie odezwie że wstydu. Myślę,że ta baba co prześladuje Janowskich jest chora psychicznie.O ile jestem w stanie zrozumieć jednorazowy wyczyn po pijaku o tyle wieloletnie nękanie po trzeźwemu może robić tylko psychicznie chory człowiek i dlatego to jest bardzo niebezpieczne.