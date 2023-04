Monika Janowska zdradza, jak wygląda sytuacja z nękającą ją stalkerką. "To jeszcze nieostateczne zakończenie sprawy"

Kochani Przyjaciele, Drogie Media, Rodzino moja...TO JEST KONIEC! Nawet nie wiem, co napisać i jak ująć w słowa to, że po 12 latach życia w strachu, możemy wreszcie odetchnąć, pójść na spacer bez lęku, uśmiechnąć się do siebie i wiosny... Dla kogoś - wielkie nic, coś naturalnego, ot - dzień jak co dzień, kolejna niedziela... Dla nas SPOKÓJ - sen nierealny, nieosiągalny byt, spełnienie marzeń [...] Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, że oskarżona Monika J. (...) została zatrzymana i osadzona w jednostce penitencjarnej. Z poważaniem... Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego" [...] - napisał Robert Janowski.