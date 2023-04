Stalkerka Moniki i Roberta Janowskich została ZATRZYMANA! "Po 12 latach życia w strachu możemy wreszcie odetchnąć"

Koniec dramatu Moniki i Roberta Janowskich. Ich stalkerka została zatrzymana

Wszystko wskazuje na to, że po 12 latach życia w ciągłym strachu Janowscy mogą w końcu odetchnąć z ulgą. W niedzielę Robert Janowski opublikował na swoim instagramowym profilu wpis, w którym poinformował, że w ciągnącej się latami sprawie właśnie nastąpił przełom. Okazuje się, iż stalkerka małżonków w końcu została zatrzymana. Juror "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" nie ukrywał, jak bardzo cieszy się, iż jego życie nareszcie wróci do normalności.

Kochani Przyjaciele, Drogie Media, Rodzino moja...TO JEST KONIEC! Nawet nie wiem, co napisać i jak ująć w słowa to, że po 12 latach życia w strachu, możemy wreszcie odetchnąć, pójść na spacer bez lęku, uśmiechnąć się do siebie i wiosny... Dla kogoś - wielkie nic, coś naturalnego, ot - dzień jak co dzień, kolejna niedziela... Dla nas SPOKÓJ - sen nierealny, nieosiągalny byt, spełnienie marzeń... - rozpoczął wyraźnie uradowany.